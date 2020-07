Il Comune di Modica è stato premiato oggi a Catania come Comune Virtuoso nella raccolta differenziata. La Regione ha voluto consegnare un riconoscimento a tutti quei comuni siciliani che nel corso del 2019 hanno superato il 50% di raccolta differenziata. Modica, nella

graduatoria dei Comuni più popolosi, occupa la sesta posizione con il 61% di raccolta, dividendosi le prime posizioni con Marsala, Trapanai, Ragusa, Vittoria e Agrigento. A ritirare il premio l’Assessore Maria Monisteri: “E’ stato per me un grande onore rappresentare Modica in una giornata così importante. Questo è un grande riconoscimento da condividere con tutti gli addetti al settore e con i cittadini modicani che negli ultimi anni si sono impegnati tantissimo per cambiare abitudini di vita radicate e indirizzarsi verso comportamenti virtuosi che ci stanno consentendo di raggiungere via via sempre nuovi traguardi”. “Voglio complimentarmi con l’Assessore Lorefice, la responsabile del servizio Di

Rosa, il DEC Dario Modica, con gli operai della IGM e con i miei concittadini che mese dopo mese si sono dimostrati sempre più coscienziosi. Il prossimo traguardo alla nostra portata è il 70%, a tal proposito abbiamo già i fondi per realizzare il nuovo CCR fisso che sicuramente ci darà la possibilità di aumentare la percentuale”.

