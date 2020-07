Presentato “Barocco Line”, il nuovo progetto di Trenitalia

Presentato alla stazione di Siracusa alla presenza di Marco Falcone, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, di Manlio Messina, Assessore al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, del Direttore della Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia, Silvio Damagini, oltre ai sindaci e/o rappresentanti dei Comuni coinvolti, la “ Barocco Line ”, il nuovo progetto di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che connette anche nei festivi il Val di Noto. Per il Comune di Modica erano presenti l’Assessore al turismo, Maria Monisteri, e la consigliera comunale Floridia Rita che ha sempre ritenuto indispensabile la riapertura domenicale della tratta ferroviaria,a sostegno del lavoro del Comitato dei Pendolari.

Finalmente il nostro territorio– commenta la Floridia –dallo scorso 12 luglio e per tutte le domeniche e festivi fino al 6 settembre 2020, vedrà collegati i varii centri barocchi UNESCO del Val di Noto, grazie a unservizio ferroviario pensato principalmente in chiave turistica, ma utile anche agli abitanti dei territori attraversati per i loro spostamenti ordinari: la Barocco Line.Si tratta di un evento storico! Se non altro perché tornano a circolare i treni la domenica e i festivi sulla tratta ferroviaria che attraversa la nostra provincia: l’area compresa tra Ragusa e Siracusa, passando per Modica, è stata infatti per circa dieci anni sprovvista di qualsiasi collegamento con mezzi pubblici.Grazie alle richieste dei sindaci del territorio, alla particolare attenzione mostrata dalla Regione e all’interessamento volontario del Comitato dei Pendolari della relativa tratta ferroviaria si è potuto ottenere questo primo importante risultato, consapevoli però che bisogna lavorare ancora perché i treni le domeniche e i festivi possano circolare in tutte le stagioni dell’anno”.

La Barocco Line collega Siracusa e Donnafugata con treni frequenti, cadenzati ogni circa 2 ore, con fermate a Noto, Scicli, Modica, Ragusa Ibla e Ragusa dal mattino fino a tarda sera, dando la possibilità di visitare anche più di una località nella stessa giornata. Inoltre i tempi di percorrenza sono diminuiti grazie al fatto che i treni effettuano poche fermate.

Molti siti, così come i centri storici delle città coinvolte, si trovano a pochi minuti a piedi dalle relative stazioni; inoltre l’uso della combinazione Treno+Bici (specie se a pedalata assistita) consente di ampliare il raggio della visita turistica: i treni impiegati, infatti – tutti di nuova generazione – consentono il trasporto della propria bici al seguito, gratuitamente e senza alcuna restrizione.A Modica, ad esempio, i percorsi turistico-culturali guidati, disponibili tutti i sabati e le domeniche (anch’essi fino al 6 settembre) con partenza presso l’Ufficio turistico, sono perfettamente compatibili con gli orari dei treni.

Il Barocco Line è un treno pensato in chiave turistica, ma tecnicamente si comporta come un normale treno regionale, con le medesime tariffe: per l’acquisto del biglietto, infatti, valgono le stesse regole valide per un qualsiasi treno regionale ordinario italiano (sito internet, App per smartphone, tabaccai dotati di circuito Sisal, self-service nelle stazioni di Siracusa, Modica e Ragusa, agenzie di viaggio abilitate). Le destinazioni del Barocco Line sono raggiungibili anche tutti gli altri giorni della settimana, ma con orari differenti, i quali sono consultabili sul sito o App di Trenitalia o nelle bacheche in stazione.

Trenitalia ha predisposto numerose promozioni per l’uso del treno, soprattutto rivolte a giovani e famiglie in vista dell’estate in corso (vedi sito internet). Ulteriori informazioni su tariffe, agevolazioni per giovani e famiglie, orari dei treni e sui percorsi turistico-culturali guidati sono disponibili presso l’Ufficio turistico di Modica, situato al piano basso del Palazzo della Cultura in Corso Umberto.

Di seguito la tabella degli orari

