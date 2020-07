Passerelle su pista ciclabile. Ecco la migliore soluzione

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha trovato la soluzione a costo zero per “eliminare il pericolo” sulla pista ciclabile Pisciotto- Sampieri, in particolare nei ponticelli che attraversano alcuni tratti, danneggiati dall’uscita e dalla scarsa manutenzione. Nei giorni scorsi era stato segnalata la pericolosità di alcune tra i che compongono l’infrastruttura. La soluzione? Una vecchia tabella segnaletica(freccia a destra) e un po’ di nastro e tutto si è risolto per buona pace della gente.

Salva