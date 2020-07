L’Assessore alla Salute fa inc….re il sindaco di Pozzallo

“Non prendo lezioni da un Assessore Regionale alla Salute che non è mai venuto a Pozzallo per conoscere dal vivo la problematica dell’immigrazione, pur avendo visitato delle località viciniore”. Sbotta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, dopo l’intervento dell’assessore regionale alla Salute, Razza, sulla gestione dell’immigrazione.

“Non accetto lezioni, inoltre, da un Assessore Regionale alla Salute che pur avendo ricevuto una richiesta di chiarimenti per capire casa sia accaduto all’interno della filiera sanitaria in occasione del trasferimento del migrante egiziano che, sbarcato a Lampedusa è stato prima trasferito a Porto Empedocle e poi a Pozzallo, dove è risultato essere positivo al Covid-19.

Non si può ribaltare la verità e credo sia l’Assessore Regionale alla Salute che debba chiedere scusa, non al sottoscritto ma a tutti i cittadini di Pozzallo, a coloro che il fenomeno migratorio continuano a viverlo in prima linea e non per sentito dire.

Invito, quindi, l’Assessore Regionale alla Salute a venire a Pozzallo, oppure se ritiene eccessivamente scomodo allontanarsi dalla poltrona sono disponibile a raggiungerlo nel luogo che ritiene più adatto, per parlare degli aspetti concreti e degli interventi necessari per far fronte al fenomeno migratorio”.

