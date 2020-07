Notti Barocche il 17 e 18 luglio nel centro storico di Scicli

Tornano nel centro storico di Scicli, il 17 e 18 luglio, venerdì e sabato, le Notti Barocche organizzate dal Comune di Scicli.

La giunta Giannone insieme a Confcommercio Scicli, Cna, Pmi Centro Servizi, Pro Loco Scicli, Fenimprese, Confartigianato, dà appuntamento per vivere Scicli nelle sere d’estate domani e dopodomani. L’iniziativa nasce dal confronto dell’Amministrazione con le organizzazioni e con i partecipanti al tavolo istituzionale dell’assessorato Sviluppo Economico per promuovere le iniziative per la ripartenza della città con il coinvolgimento delle attività commerciali, artigianali e di ristorazione. Prevista l’apertura straordinaria dei siti culturali, shopping fino a tarda notte e musica, dalle 22.00 alle 2 di notte.

Di seguito il programma.

17 luglio venerdì

Tanit Scicli per le Notti Barocche

AL CALAR DELLA NOTTE

Raduno presso Chiesa Madre (Piazza Italia) ore 21:30

Ticket di partecipazione 5€ (gratis minori di 10 anni)

Prenotazione al link https://forms.gle/aSy85mynDb2Cv2ap8

Cammino urbano alla scoperta dei panorami e degli scenari che si aprono su Scicli sul far della sera, percorrendo vicoletti lontani dalla movida cittadina, alla ricerca di quell’atmosfera di presepe di case che ha reso nota al mondo la bellezza del nostro abitato.

Orario apertura Antica Farmacia

Venerdì 17: 10 – 13 e 17 – 20

Sabato 18: 10 – 13 e 17 – 22

Via Mormina Penna ore 22,30

Esibizione canora di Eva Sinacciolo, dell’Accademia della musica di Scicli

18 luglio sabato

Esplorambiente 18.07 Cava Sant’Antonino, ore 17,30, raduno chiesa Madre piazza Italia. Visita archeologica nel sito “Ronna Fridda”. Max 20 persone. Contributo di 5 euro.

Museo del Costume, via Mormina Penna. Mostra “Il Tempo e lo Stile 1860-1960, abiti e accessori di un secolo di moda”. Dal 17 luglio al 20 ottobre 2020. Ingresso: prezzo singolo € 3,50 . Da 2 a 9 persone € 3 ciascuno. Oltre 10 persone € 2 ciascuno. Una famiglia di 4 persone € 10 in tutto.

Esibizione Jacopo Sammito al sax, Ore 22,30, Torrente Aleardi

In entrambe le date apertura straordinaria dei siti culturali:

Venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 sarà aperta la chiesa di San Giovanni.

Sabato mattina dalle ore 10:30 alle 13:00 sarà aperta la chiesa di San Giovanni e la Consolazione

Sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 sarà aperta la chiesa di San Giovanni e la Consolazione.

Palazzo Bonelli-Patanè aperto fino alle 20 venerdì e fino alle 22 sabato.

Antica Farmacia venerdì 17 aperta fino alle ore 20 e sabato 18 fino alle ore 22.

Venerdì 17: Commissariato di Montalbano aperto fino alle 23, palazzo Spadaro e chiesa Sante Teresa aperti fino alle 22.

Sabato 18: Commissariato di Montalbano aperto fino alle 24, palazzo Spadaro e chiesa di Santa Teresa fino alle 22.

