Crai gruppo Radenza si arricchisce in provincia di Ragusa di due nuovi importanti punti vendita. Si tratta dei supermercati di Pozzallo e Vittoria. Il primo, che si sviluppa su una superfice di oltre mille metri quadrati, sia per la sua posizione baricentrica che per l’ampio parcheggio, è certamente destinato a servire una ampia utenza territoriale che va ben oltre la città rivierasca. Altro fiore all’occhiello è il punto vendita di Vittoria che si estende su una superficie di oltre cinquecento metri quadrati. Anche questo punto vendita fonda la propria forza e valore aggiunto rispetto i competitor, sulla convenienza e sulla qualità di tutti i prodotti a scaffale. Entrambi i punti vendita sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato in orario continuato dalle 08:30 alle 21.00 e la domenica dalle 08:30 alle 13:00. Un nuovo punto vendita è stato contestualmente aperto anche a Catania in Via Mineo. Anche in questo caso il punto vendita si estende sua ampia superficie di oltre 700 metri.

Nei punti vendi Crai Gruppo Radenza trovi sempre, a prezzi convenienti, tanti prodotti a marchio Crai e di marca. L’esperienza maturata nel corso degli anni dalla famiglia Radenza nell’ambito della grande distribuzione, permette di percepire tutte le nuove e crescenti esigenze della clientela e di assicurare un ampio assortimento di prodotti per gli acquisti di tutti i giorni.

Le ampie superfici dei punti vendita rappresentano poi l’opportunità per garantire ai clienti i banchi assistiti e scaffali ben riforniti sia nei reparti dei freschi e freschissimi, che in quelli di frutta e verdura, alimentari, igiene per la casa e per la cura personale.

Una nuova importante scommessa imprenditoriale che la famiglia Radenza, doppiandola simultaneamente in due importanti centri della provincia di Ragusa, quali sono Pozzallo e Vittoria, e proponendone l’ennesima a Catania, ha voluto, ancora una volta, effettuare in terra iblea e nel centro etneo, a dimostrazione del forte legame con la terra di Sicilia.

Il gruppo Radenza è ormai presente in tutta l’isola con oltre 300 punti vendita di varie dimensioni a partire dai Simpatia, per passare ai Supermercati ai Superstore e agli Extra. Tutti i punti vendita sono concepiti per coniugare la convenienza di sempre offerta dal marchio Crai ad un risparmio concreto ed ad una qualità eccellente.

