Il Ragusa Calcio mette a segno un doppio colpo

Doppio colpaccio dell’Asd Ragusa Calcio 1949. La società azzurra ha raggiunto l’accordo con il bomber Alex Porto, 20 gol nella scorsa stagione con il Pozzallo nel campionato di Promozione. Porto, classe 1991, originario proprio della città marittima, ha giocato in passato con il Marsala, con il Mazara, con il Dattilo e con il Palazzolo dove ha vinto un campionato di Eccellenza. “Ho subito accolto con estremo interesse la chiamata del diesse Carmelo Bonarrigo – afferma Porto – e mi sono fatto coinvolgere dal suo entusiasmo e da quello di tutta la dirigenza. Del resto, la piazza la conosciamo benissimo e non si discute. Sono molto motivato, a maggior ragione dopo tutto questo periodo in cui siamo stati fermi. Non era mai accaduto prima. Sono convinto che ci sono le premesse per fare bene. E si i tifosi ci staranno accanto ci toglieremo molte soddisfazioni”. Poi si registra il ritorno di Armando Di Martino, gelese, che, a distanza di un anno esatto, dopo avere conquistato il campionato di Promozione e la Coppa Italia di categoria con i colori azzurri, tornerà a difendere la porta dell’Asd Ragusa Calcio 1949. “Come si fa a dire di no alla chiamata di mister Raciti? – sottolinea l’estremo difensore – soprattutto se a ciò si unisce un altro valido motivo, la presenza di mister D’Antoni come allenatore dei portieri. In più, ad arricchire ulteriormente il quadro, la presenza di un diesse competente come Carmelo Bonarrigo che, sono certo, fornirà la marcia in più a questo Ragusa”. E Di Martino aggiunge: “Diciamo che sto riprendendo il filo di un discorso che era stato interrotto. E spero di potere fornire appieno il mio contributo nel contesto della società guidata dal presidente Giacomo Puma e con persone che amano il mondo del calcio. Direi che ci sono tutte le premesse per fare bene. Ai tifosi dico: stateci vicino perché sono convinto che arriveranno grandi soddisfazioni”.

