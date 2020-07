Ok dai revisori conto. Via libera al bilancio di previsione

Col parere favorevole del collegio dei revisori è stato approvato dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con i poteri dell’organo assembleare il bilancio di previsione dell’anno per il triennio 2020-2022. Lo strumento finanziario è stato approvato nei termini e consente all’Ente di operare, dopo tanti anni, non in gestione provvisoria. Il bilancio previsionale era stato approvato con i poteri della Giunta lo scorso 29 giugno, ora vi è anche il via libera dell’organo assembleare dopo che i revisori dei conti Roberto Gissara, Francesco Basile e Giovanna Scifo hanno espresso parere favorevole.

E’ bene ricordare i ‘numeri’ di un bilancio che segna un’inversione di tendenza rispetto al passato e che prevede per l’annualità 2020 una spesa complessiva corrente di 38 milioni 844 mila euro, mentre, quella in conto capitale ed investimenti è di 230 milioni e 785 mila euro, in considerazione dei finanziamenti di Stato e Regione siciliana per i collegamenti stradali a supporto dell’aeroporto di Comiso e del porto di Pozzallo. Stante però l’incertezza del gettito di alcune entrate come la Rca e l’Itp per la crisi della vendita delle auto per l’emergenza Covid 19, si provvederà costantemente al monitoraggio delle stesse ed eventualmente si apporteranno le variazioni adeguate per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Il bilancio 2020-2022 è comunque in equilibrio per le tre annualità, a differenza degli ultimi esercizi finanziari, nei quali l’Ente ha raggiunto gli equilibri solo per una annualità e grazie ad una serie di provvedimenti legislativi di urgenza e misure straordinarie che hanno consentito addirittura, nel 2018, di adottare il rendiconto di gestione senza l’approvazione del relativo bilancio di previsione, stante l’insostenibilità del concorso all’obiettivo di risanamento della finanza pubblica assegnato alle province dalla legge di stabilità 2015 e l’inadeguato trasferimento regionale. Gli equilibri di bilancio sono comunque assicurati dai trasferimenti regionali, dalla riduzione del concorso alla finanza pubblica, da specifici trasferimenti ministeriali a sostegno dell’ emergenza Covid 19 e da una generalizzata razionalizzazione della spesa. Auspicando un ritorno alla normalità da un punto di vista sociale ed economico nel 2021 e nel 2022, le previsioni di entrata sono state riformulate, con riferimento in particolare alla Ipt e alla Rca in linea con i precedenti esercizi. Di conseguenza per il biennio successivo al 2020 sono stati previsti ulteriori interventi nel campo dell’edilizia scolastica, viabilità e per la protezione dell’ambiente.

“Il bilancio di previsione approvato col parere favorevole del collegio dei revisori dei conti – dice il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza – segna definitivamente la ripartenza dell’Ente e la sua ordinaria attività. I momenti di forte criticità finanziaria sono passati e ora l’Ente può avere una gestione normale senza essere in sofferenza e garantendo i servizi di cui ha competenza come le spese di funzionamento delle scuole e gli interventi manutentivi degli istituti superiori, nonché per la manutenzione delle strade provinciali. E’ confermato l’impegno finanziario per la rimozione dei rifiuti pericolosi e non dalle strade extraurbane, mentre, è previsto un cospicuo finanziamento di oltre 650 mila euro per la scerbatura delle strade provinciali che da tempo non viene effettuata per le note difficoltà finanziarie”.

