Teatro: a Modica torna Pippo Pattavina con “Amori di Sicilia”

Si chiama Amori di Sicilia e non poteva essere altrimenti il nuovo appuntamento con la rassegna “InTeatroAPERTO” della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, anche questo già sold out dopo poche ore dell’apertura delle prenotazioni, in programma sabato 18 luglio, alle ore 21.00, all’Anfiteatro del Parco San Giuseppe – U Timpuni a Modica. È un grande omaggio alla Sicilia a partire da quattro dei suoi scrittori più apprezzati di sempre, Luigi Capuana, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le cui indimenticate pagine saranno lette sulla scena. Protagonisti della serata figli illustri di questa terra isolana che attraverso l’arte ne narrano bellezza e splendori: Pippo Pattavina, attore catanese molto apprezzato nel panorama italiano, l’attore e regista catanese Ezio Donato, che cura anche la regia dello spettacolo, la riduzione e l’adattamento dei testi, e l’attrice siciliana Raffaella Bella. L’accompagnamento musicale è invece affidato al fisarmonicista Gianni Amore che eseguirà dal vivo le musiche di Matteo Musumeci. “L’amore ed erotismo hanno alimentato da sempre la letteratura e il teatro – spiega il regista Ezio Donato – Luigi Capuana, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, grandi autori della narrativa siciliana, dalla felice stagione del verismo ai giorni nostri, con le loro opere, Un consulto legale, Il bacio, La frode, La Sirena, raccontano in questo spettacolo la passione amorosa, l’eros, e il rapporto maschio-femmina con toni divertiti e ironici e una spietata analisi di costume”.

Una serata appassionante e intensa attende quindi il pubblico della rassegna.

“Il prossimo appuntamento di “InTeatroAPERTO” – commenta il presidente della Fondazione, il sindaco di Modica Ignazio Abbate – è un inno alla Sicilia e ad alcune delle sue eccellenze letterarie. Siamo doppiamente onorati: intanto perché ascolteremo i capolavori di scrittori eccelsi e poi perché a leggerli e a interpretarli sarà il bravissimo Pippo Pattavina. Toccherà ad Ezio Donato, a Gianni Amore, e a Raffaella Bella ad arricchire ulteriormente la qualità della serata che, sono certo, sarà molto apprezzata”.

Quello di sabato è il terzo appuntamento con la rassegna estiva “InTeatroAPERTO” della Fondazione Teatro Garibaldi, in collaborazione con il Comune di Modica e Video Regione che registrerà ogni serata per poi mandarla in onda nelle prossime settimane e così permettere a chi non potrà essere presente fisicamente di godere della bellezza di questa iniziativa. “Usciamo da uno straordinario successo – dichiara il sovrintendente della Fondazione, Tonino Cannata – Venerdì e nella replica speciale di domenica con cui abbiamo cercato di soddisfare le tantissime richieste del pubblico, abbiamo assistito alla bravura di Andrea Tidona. Adesso ci prepariamo a vivere un altro appuntamento di forte intensità emotiva, anche questo andato a ruba tra il nostro pubblico in poche ore dall’avvio del botteghino”.

“Stiamo registrando un enorme successo e continue richieste segno che anche per questa inedita stagione estiva abbiamo colto nel segno – spiega Giorgio Rizza, vicepresidente della Fondazione Teatro Garibaldi – Dopo i numerosi sold out che hanno accompagnato già la stagione musicale e quella teatrale, naturalmente prima dello stop forzato a causa del covid, anche per questa proposta culturale abbiamo straordinari riscontri che arrivano non solo dal nostro affezionato pubblico ma anche da numerosissimi turisti”.

L’ingresso alle serate è libero ma è obbligatoria la prenotazione a causa dei posti limitati nel rispetto delle normative anti-Covid.

Questo il calendario di apertura delle prenotazioni, ricordando che fino a esaurimenti posti si potrà effettuare la prenotazione, per un massimo di due ingressi, solo di presenza al botteghino (apertura: tutti i giorni escluso la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure online su www.ciaotickets.com:

• NOVELLE E CANTI DI SICILIA – 31 luglio

Botteghino e online attivo lunedì 20/07/2020 ore 9,00

• SICILIA BEDDA – 7 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 27/07/2020 ore 9,00

• CUNTI RE’ VIDDANI – 11 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00

• VIAGGIO ATTRAVERSO I DIALETTI – 20 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00

Tutti gli spettacoli sono registrati dall’emittente televisiva Video Regione e poi saranno trasmessi all’interno di un ciclo di puntate dedicate alla stagione.

