In servizio al Comune di Ragusa due nuovi dirigenti

Due nuovi dirigenti da oggi in servizio al Comune di Ragusa. L’Amministrazione comunale infatti al fine di procedere all’assunzione di due nuove figure apicali per due Settori dell’Ente ha avviato un procedimento di selezione per mobilità esterna volontaria ed una procedura per l’utilizzo di graduatorie di altri enti.

A conclusione dei due procedimenti sono state adottate in data odierna due distinte determinazioni sindacali

Con la n. 36, a seguito della conclusione del procedimento di selezione per mobilità esterna volontaria, è stato conferito l’incarico a tempo pieno ed indeterminato della direzione del Settore VII – Servizi alla persona, Politiche per l’istruzione a Salvatore Guadagnino, già dirigente del Settore servizi sociali del Comune di Vittoria.

La seconda figura apicale a cui con provvedimento n. 37 è stato conferito l’incarico, sempre a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente del Settore V Politiche ambientali, Energetiche, Mobilità è Donato Lamacchia, già dirigente del Comune di Barletta.

I due nuovi dirigenti sono stati ricevuti stamane al Comune dal sindaco Peppe Cassì che oltre a dare loro il benvenuto a Ragusa ha augurato buon lavoro alla guida dei due importanti settori dell’Ente.

