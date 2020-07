Autocarro in fiamme sulla SS. 514, territorio di Ragusa

La squadra operativa della sede centrale dei Vigili del Fuoco con al seguito una autobotte per il rifornimento idrico, è intervenuta sulla S.S. 514 al Km 2 per l’incendio sviluppatosi su un autocarro in transito che trasportava bevande. L’incendio originatosi da un guasto ha rapidamente coinvolto il veicolo senza danni per il conducente ne per gli altri mezzi in transito al momento del sinistro.

I Vigilfuoco hanno rapidamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo ad avere ragione delle fiamme.

Dopo aver spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, è stata ripristinata la viabilità in attesa che il mezzo venisse rimosso.

Sul posto la Polstrada.

