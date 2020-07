La Modica Pozzallo ha bisogno di manutenzione

Quante volte è capitato di percorrere la Strada Statale 194, un’asse viario importante che collega le città di Modica e di Pozzallo, che ogni giorno vede transitare migliaia di autoveicoli e mezzi pesanti.

Una infrastruttura stradale significativa, che fin dalla sua realizzazione permette di collegare in modo veloce due città, e sopratutto di far viaggiare numerose merci e prodotti, che poi giunti al porto di Pozzallo salpano per tutto il mondo. Una delle opere edili più importanti che si sono realizzati nel territorio ibleo, e che negli anni ha visto una crescita esponenziale nel traffico veicolare, grazie anche alla sua conformazione più lineare, anche se purtroppo è stata teatro di gravi incidenti, alcuni dei quali mortali.

La Strada Statale 194 può essere annoverata tra gli assi viari più importanti della Sicilia, ma che ad oggi sembra essere lasciata a se stessa in particolare per quanto concerne lo svincolo di Pozzallo e Marina di Modica, dove l’incuria del verde regna sovrana.

L’anno scorso si sono fatti degli interventi significativi per quanto concerne il manto stradale e interventi di potatura necessari per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

Ad oggi sembrerebbero necessari interventi di pulizia della careggiata sia in entrata che in uscita dello svincolo Marina di Modica e Pozzallo. In alcuni punti gli alberi hanno invaso anche la carreggiata, in particolare le curve a causa della presenza di arbusti e sterpaglie sono pericolose.

Una strada come la SS 194 non può essere esclusa da processi di manutenzione ordinaria, visto la sua posizione strategica, e visto che nel periodo estivo non viene percorsa solo a fini commerciali, ma anche da molti turisti.

Certo un sogno, seppur utopistico, è quello di vedere un giorno la SS 194 a doppia corsia per intero e non solo per un breve tratto, così da garantire maggiore sicurezza e uno smaltimento del traffico veicolare, visto che diventerà, si spera nel breve tempo possibile, una bretella dell’Autostrada Siracusa-Gela.

Ci si augura che chi di competenza possa provvedere quanto prima a una scerbatura per dare all’opera ordine e pulizia.

