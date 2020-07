Atto di vandalismo a Pozzallo

Grave atto di vandalismo stanotte davanti la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo: ignoti hanno tranciato, probabilmente con l’uso di attrezzi atti allo scopo, gli archetti di protezione posti a salvaguardia dell’area pedonale di recente istituzione in modo da renderne libero l’accesso veicolare.

Intervenuta sul posto la pattuglia della Polizia locale che ha constatato trattarsi di un gesto doloso, il quale, secondo il comandante Muriana, rappresenta una sfida contro la recente regolamentazione dell’uso pedonale delle aree pubbliche intorno alla Torre Cabrera fortemente voluta dall’Amministrazione comunale.

“Se l’intento di chi ha commesso il gesto era quello di scoraggiare le attività che la Polizia municipale ha in corso per far rispettare le regole e le leggi in materia di utilizzo del territorio” dichiara Muriana, “questo gesto ha provocato l’effetto opposto: vuol dire che stiamo operando nella giusta direzione e che bisogna andare avanti fino in fondo”.

Molto dispiaciuto il Sindaco Ammatuna, che, oltre a condannare il gesto delinquenziale, sottolinea il danno di immagine che questi avvenimenti provocano alla città

in un momento particolaremente importante di promozione e di qualificazione turistica della nostro territorio.

