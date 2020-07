Modica. Fino al 6 settembre percorsi turistico culturali guidati

I percorsi Turistico Culturali guidati (visite guidate nel centro storico di Modica) avranno inizio oggi e per tutti i sabati e le domeniche fino al 6 settembre p.v. per un totale di 54 eventi e nelle seguenti fasce orarie: ore 10,00, ore 17.00 e ore 18,30.

I percorsi partiranno dall’Ufficio turistico (piano da basso del Palacultura di Modica centro) e prevedono il seguente itinerario: Duomo di San Pietro, Via Raccomandata, Duomo di San Giorgio, Castello dei Conti (solo esterno), Via Castello, Casa Natale di Salvatore Quasimodo (esterno), Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore (esterno), Via Grimaldi e Palazzo Grimaldi (esterno).

Il percorso delle ore 10.00 sarà in lingua italiana e inglese.

L’itinerario potrebbe subire modifiche nel caso in cui ci siano disabili o invalidi tra i partecipanti.

In questa fattispecie le guide seguiranno questo percorso: San Pietro, Via Grimaldi, Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore (esterno), Palazzo Grimaldi (esterno), Palazzo San Domenico (atrio comunale), Chiesa di Santa Maria di Betlemme, Corso Umberto 1 e Chiesa del Carmine.

“Gli itinerari turistico culturali, commenta l’assessore al Turismo, Maria Monisteri, che abbiamo deciso di attivare con un apposito avviso pubblico per meglio qualificarlo, coglie diversi obiettivi.

Come quelli della divulgazione del nostro grande patrimonio monumentale, la possibilità di offrire agli operatori dell’accoglienza, alberghi e B&B e quant’altro, un programma di visite guidate organizzato da mettere a disposizione dei turisti ospiti e l’occasione per le guide turistiche di impegnarsi in un lavoro importante per la loro professione e per la città in cui risiedono. Siamo certi che dopo un periodo di obbligato fermo siamo oggi nelle condizioni di poter ripartire con ottimismo e fiducia in un’ attività primaria per la città e in tutta sicurezza.”

Salva