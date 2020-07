M5S: Finalmente anche Modica comune vincitore del bando WiFi4EU

In questi due anni di consiliatura il M5S di Modica, tramite il suo portavoce, il Consigliere Comunale, Marcello Medica, ha di volta in volta sollecitato l’Amministrazione Comunale ad aderire al bando europeo ‘WiFi4EU’ e finalmente, quest’anno, anche il Comune di Modica è risultato nell’elenco dei comuni vincitori.

Ricordiamo che l’iniziativa WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta Europa. L’iniziativa WiFi4EU offre ai comuni la possibilità di richiedere un buono per un valore di 15 mila euro.

I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all’interno dei comuni che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito.

L’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) ha pubblicato, nei giorni scorsi, l’elenco dei comuni vincitori per la quarta chiamata WiFi4EU. 947 comuni di tutta l’UE hanno vinto un voucher WiFi4EU di 15 mila euro, mentre sono 292 (più una lista di riserva di 40) i comuni italiani che potranno contare sulle risorse europee per progettare e realizzare una rete Wi-Fi pubblica e gratuita aperta a tutti i cittadini.

La quarta e ultima richiesta WiFi4EU ha avuto luogo dal 3 al 4 giugno 2020. La Commissione ha ricevuto oltre 8.600 domande da tutti i paesi partecipanti. A seguito di una valutazione delle domande, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), l’agenzia esecutiva della Commissione incaricata dell’attuazione del programma WiFi4EU, ha ora pubblicato l’elenco dei comuni vincitori e tra questi c’è anche il Comune di Modica.

Siamo soddisfatti per questo risultato e adesso ci attendiamo, così come ha dichiarato il Sindaco, che a Modica il Wi-Fi libero sarà disponibile nel cuore del centro storico, in corso Umberto e zone limitrofe.

Connettività gratuita per tutti i cittadini, per i turisti e per le attività economiche, significa più informazione, più libertà, più democrazia.

Insomma, adesso che questo traguardo digitale è stato raggiunto, ci auguriamo che la somma di 15 mila euro, messa a disposizione dall’Unione Europea, venga impiegata al meglio a servizio dei cittadini che potranno connettersi ad internet gratuitamente nei luoghi individuati.

