Pista ciclabile Casuzze-Marina di Ragusa. Conferenza di servizio

Si è svolta stamane una conferenza di servizio tra i Comuni di Ragusa e di Santacroce Camerina, enti che hanno lo scorso 12 giugno, con proprie ordinanze, deciso di prolungare la pista ciclabile di via Bisani di Marina di Ragusa fino a via Oceano Atlantico di Casuzze.

Nel corso della riunione, preso atto del carattere sperimentale delle due ordinanze, considerata la possibilità di modificare le stesse a seguito della sopravvenuta valutazione dell’interesse pubblico scaturente da una diversa valutazione degli interessi coinvolti, si è deciso di confermare la prosecuzione della pista ciclabile di Marina di Ragusa fino a Casuzze modificando però, con due nuove ordinanze (n. 908 Comune di Ragusa e n. 24 Santacroce Camerina) la regolamentazione del transito veicolare nel seguente modo:

1)provenienza da Casuzze per Marina di Ragusa da S.P. 120 a S.P. di collegamento con via Ricci e via Cervia;

2) provenienza da Marina di Ragusa per Casuzze: da via Bisani, tratto via Ottaviano – centro abitato di Casuzze.

