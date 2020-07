Modica Summer Fest 2020: anteprima programma dell’estate modicana

Musica, cabaret, sport ma anche cultura, storia e arte. Sono gli ingredienti principali del Modica Summer Fest, il cartellone di eventi estivi che accompagneranno la stagione delle vacanze dei modicani e di quanti sceglieranno il territorio della Contea per trascorrere le proprie serate. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria ed i severi dettami da rispettare, l’Amministrazione Comunale di Modica è stata capace di organizzare una serie di eventi di tutto rispetto che proseguono così la tradizione degli ultimi anni. “Abbiamo voluto organizzare una stagione alla portata delle tasche di tutti – commenta il Sindaco – concedendo la gratuità per tutti gli eventi in modo da consentire a quante più persone possibili di trascorrere serate in tranquillità e in relax. Rimaniamo fortemente convinti che sia sbagliato in questo particolare periodo storico organizzare grandi eventi a pagamento perché le famiglie hanno altre priorità da affrontare. Allo stesso tempo è giusto che non debbano rinunciare a qualsiasi tipo di divertimento. Così è nato il Modica Summer Fest 2020 che comprende eventi di ogni genere, in grado di soddisfare un pubblico variegato. Sin da ora ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e continueranno a collaborare per la buona riuscita dell’estate 2020”.

In attesa della presentazione ufficiale del calendario ecco un’anteprima di alcuni degli appuntamenti.

Per quanto riguarda la musica il 22 luglio a Marina di Modica si esibiranno i Magical Dreams Disney, il 5 agosto gli Strike, il 6 agosto appuntamento per i giovanissimi con il cantante Random. Il 9 agosto Gli Anni, cover band degli 883. Il 13 sarà la volta di Mario Incudine, quindi spazio ai Beatles con The Liverpool e alla musica di Giovanni Caccamo il 16 agosto. Nel chiostro di Palazzo S.Domenico invece ben 5 appuntamenti nel mese di agosto con il Vespero Musicale, a cura dell’Associazione Mozart.

Tanto teatro quest’anno grazie alla rassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Garibaldi a S.Giuseppe u Timpuni che porterà all’anfiteatro grandi nomi come Andrea Tidona, Enrico Lo Verso e Pippo Pattavina.

Si riderà con il cabaret de I Sansoni, I Respinti (8/8), il Falsi d’Autore (26/07), Pipitonella (17/08), Matranga e Minafò (21/08).

Imperdibile l’appuntamento con il drive in, che nel piazzale adiacente l’Oasi dei Re porterà nelle auto di ognuno di noi sette film imperdibili.

