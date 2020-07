Da domani, sabato 11 luglio, dalle ore 9 alle ore 19, sarà operativo il servizio di assistenza ai bagnanti nelle due postazioni fisse delle spiagge di Piazza Dogana a Marina di Ragusa e di Punta Braccetto in cui sono state montate le torrette utilizzate dagli addetti al controllo.

Il servizio di assistenza ai bagnanti in spiaggia che verrà garantito tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19, si aggiunge a quello che viene già svolto, con il coordinamento del Presidio comunale di Protezione civile di stanza al Porto turistico, con l’ausilio dei mezzi nautici in dotazione ( due gommoni ed una moto d’acqua).

Si ricorda che il numero verde della Protezione civile comunale è il seguente 800896997.

Salva