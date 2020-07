Il sindaco di Palma di Montechiaro in visita a Scicli

Messa in rete e messa a reddito dei beni culturali. Le buone politiche di Scicli sono riferimento in Sicilia.

Visita del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino nei giorni scorsi in Municipio a Scicli, per conoscere la realtà dei siti culturali, sempre aperti e sempre fruibili ai visitatori, che rappresentano ormai un modello di sviluppo nel Paese.

Castellino ha incontrato il sindaco Enzo Giannone e l’assessore ai beni culturali Caterina Riccotti per complimentarsi delle buone prassi che hanno portato Scicli a essere un riferimento per altre realtà siciliane e non solo.

Palma è candidata come Scicli a Capitale Italiana della Cultura 2022, e l’occasione è stata utile per discutere di futuri scambi culturali fra le due città.

