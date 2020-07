Scicli, al via i centri estivi per i bambini dai 3 ai 14 anni

Partono i centri estivi per i bambini fra i 3 e i 14 anni nel Comune di Scicli. A darne l’annuncio il sindaco Enzo Giannone e l’assessore ai servizi sociali Caterina Riccotti.

L’estate è un periodo dell’anno in cui non c’è scuola e la giunta Giannone ha pensato di dare opportunità formative e di svago ai bambini e da qui nasce il progetto dei centri estivi.

Il settore benessere di Comunità del Comune ha approvato l’elenco dei privati che hanno aderito al bando comunale, proponendo attività formativa, di animazione e di svago. In allegato i privati cui le famiglie potranno rivolgersi per ospitare i bambini nell’attività di Centro estivo.

L’assessore Riccotti terrà un incontro con gli operatori del privato sociale che hanno aderito all’iniziativa del Comune lunedì 13 luglio alle 10,00 nell’aula consiliare del Comune.

