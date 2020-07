La riunione del direttivo del Santa Croce calcio di martedì sera ha sancito ufficialmente l’inizio della nuova stagione agonistica che vedrà il Santa Croce, per il terzo anno di fila, ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. Durante la riunione presieduta dai presidenti Marco Agnello e Giuseppe Micieli si sono tracciate le linee guida per la stagione che il “Cigno” dovrà affrontare nei prossimi mesi. Si è parlato di prima squadra, di settore giovanile e soprattutto c’è stato largo spazio alla situazione economica che consentirà alla società di affrontare al meglio la stagione. Il periodo legato al Covid-19 ha lasciato molti strascichi negativi nelle aziende che finora hanno contribuito alla vita societaria, ma, fortunatamente alcune di loro hanno rinnovato l’impegno seppur ridotto. La società con in testa il direttore generale Claudio Agnello dovrà fare di necessità virtù e come ogni anno dovrà far quadrare i conti, facendo scelte oculate. Altro argomento all’ordine del giorno il riassetto delle cariche societarie che ha visto l’ingresso di Paolo Fazio nel ruolo di direttore sportivo.

.

Per Paolo Fazio (nella foto) è un ritorno in società dopo l’esperienza nel Città di Comiso dove ha ricoperto il ruolo di ds.“Sono onorato e contento di tornare a casa in una società che mi ha visto crescere – dice il neo ds – Ringrazio il dg Claudio Agnello, i presidenti Marco Agnello e Giuseppe Micieli ed ovviamente tutto il direttivo della società per la fiducia e la stima che mi hanno sempre dimostrato”. A Fazio sono stati dati ampi poteri e il compito di costruire la squadra, partendo dalla figura dell’allenatore. Di seguito l’organigramma societario

– Presidenti: Marco Agnello e Giuseppe Micieli

– Vice Presidente: Fabrizio Arestia

– Amministratore Delegato: Giovanni Spadola

– Tesoriere: Roberto Arestia

– Direttore Generale: Claudio Agnello

– Direttore Sportivo: Paolo Fazio

– Team Manager: Salvo Fazio

– Responsabili Settore Giovanile: Giuseppe Venezia e Alfonso Parisi

