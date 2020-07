Modica. Wi-fi gratuito in Corso Umberto

Il Comune di Modica è risultato vincitore del bando “WiFi4EU”, indetto dalla Comunità Europea, che consegna ai Comuni aventi diritto 15 mila euro per installare il wi-fi libero in alcune zone della Città. A Modica il wi-fi libero sarà disponibile nel cuore del centro storico, in Corso Umberto e zone limitrofe.

