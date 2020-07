Piero Pisana e Mariuccia Cannata “Protagonisti insieme” su RTM

Prenderà il via mercoledì su radio RTM un nuovo talk radiofonico: “Protagonisti insieme”. Mariuccia Cannata (in arte Pipitonella) e Piero Pisana vi terranno compagnia dalle 17 alle 18 con notizie di attualità, cabaret “improvvisato” grazie all’esperienza dei due conduttori, rubriche con all’interno “miniminagghi” il tutto accompagnato dal filo diretto con gli ascoltatori tra chiamate in diretta e messaggi. Piero Pisana, uno dei più noti artisti modicani del teatro dialettale, Mariuccia Cannata, in arte Pipitonella, attrice, cabarettista, divenuta ancor più celebre grazie alle sue presenze nella trasmissione di Salvo La Rosa “Insieme” su Antenna Sicilia. Ora “Protagonisti Insieme” su Radio RTM, ogni mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18.

