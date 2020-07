PD: “Villa Tedeschi patrimonio storico di Pozzallo”

Villa Tedeschi fa parte del patrimonio storico culturale di Pozzallo e merita di essere restituita in tutto il suosplendore alla sua comunità. Quando fu annunciato il finanziamento dei lavori, grazie all’importante impulsodel PD locale che sollecitò tutta la filiera istituzionale di cui disponeva per far rientrare e finanziare il restauro dell’opera nel progetto “Bellezza” del governo a guida PD, fu grande il giubilo espresso. “L’auspicio – dice Paoletta Susino, Segretaria PD Pozzallo – fu quello che l’amministrazione comunale facesse tesoro di questa azione e che i lavori potesseroiniziare e finire nel minor tempo possibile. Ricordiamo a tutti i pozzallesi che i lavori pubblici devono essere utili per la cittadinanza, quindi la domandache ci poniamo noi è quella che dovrebbe porsi ogni pozzallese che tenga alla sua città”.

