Reset Vittoria decide di aderire al progetto “Di Falco Sindaco”

L’associazione Reset Vittoria ha deciso di aderire al progetto Di Falco Sindaco. A darne comunicazione il segretario cittadino dell’associazione, Alessandro Mugnas. “Abbiamo avuto l’opportunità – afferma Mugnas – di portare avanti un proficuo e profondo confronto con Salvatore Di Falco e, come è spesso già accaduto in passato, ci siamo trovati concordi su diversi aspetti riguardanti la ricostruzione morale, etica, nonché strutturale del nostro territorio. Siamo assolutamente coscienti del lavoro che ci aspetta e ci siamo promessi a vicenda di rimboccarci le maniche con l’obiettivo di dare il 110% per il futuro di questa città e dei nostri figli. Ci saranno pochissime promesse da parte nostra, e lo diciamo a tutti coloro che ci seguono, ci apprezzano ma anche a chi non ci conosce, però garantiremo il massimo impegno che ci ha sempre contraddistinto per aiutare la città di Vittoria a venire fuori dal guado in cui si trova impantanata e in cui la vorrebbe costringere nuovamente chi l’ha governata per tanti anni, come se il passato dovesse essere cancellato con un colpo di spugna. D’altronde, il bello di questo progetto è proprio il valore rappresentato da ciascuna delle componenti che lo anima, dotata di libero pensiero e idee. Saranno queste ultime le fondamenta di un programma concreto e serio. Non ci sarà un uomo solo al comando, bensì persone di buona volontà che daranno il proprio contributo per capacità, esperienza e professionalità. Il nostro compito sarà quello di fornire alla cittadinanza vittoriese la migliore classe dirigente possibile”. “Erano in molti – prosegue Mugnas – a chiederci e ad attendere la nostra posizione per le prossime amministrative. Adesso è chiara a tutti. Noi il nostro passo l’abbiamo fatto. E, d’altro canto, questo progetto è quanto di più coerente possa esserci per dare un seguito al nostro percorso politico avviato due anni fa. Adesso cercheremo di conquistare la fiducia di tutti affinché si possa finalmente cambiare il destino della nostra splendida città e del nostro borgo marinaro”.

