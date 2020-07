Sparatoria a Vittoria. Ci sono dei fermati

Sparatoria a colpi di pistola in serata a Vittoria, conseguenza di una lite scoppiata intorno alle 21 in Via Diaz. Sul posto polizia e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, ci sarebbe stato uno scontro prima verbale, presumibilmente tra due persone ma con il passare dei minuti la tensione sarebbe salita alle stelle. Fino a quando si sono uditi dei colpi di arma da fuoco ma stando a quanto riferito da fonti investigative “non ci sarebbero feriti”. La lite, in un complesso residenziale, sarebbe scaturita “da futili motivi”. La Procura di Ragusa, frattanto, ha aperto un’inchiesta per accertare quanto accaduto ma una grossa mano potranno darla i protagonisti di questa vicenda, che sono sotto interrogatorio. Pare che l’auto della polizia che trasporta i fermati sia stata colpita da una sedia.

Salva