L’Egea PVT Modica annuncia il ritorno di Elena Ferrantello

“Ritornare a casa fa sempre un certo effetto.”

Ecco le prime parole di Elena Ferrantello, libero classe ’97, di Castelvetrano, già in biancorosso nel 2016 quando approda in B2 sotto la guida di Luana Rizzo, poi l’anno successivo alla corte di coach Scavino che, ottenuta la promozione in B1, la riconferma titolare nella stagione 2018/2019.

“Sono davvero entusiasta della scelta che ho fatto – continua Elena – di vestire di nuovo la maglia della PVT. È una gioia immensa ritrovare il mister Corrado Scavino con tutto il suo staff, per non parlare del settimo giocatore in campo, l’ineguagliabile e prezioso tifo dei nostri supporters.”

Su di lei non c’è bisogno di spendere troppe parole, ha già dimostrato di essere in grado di affrontare prove difficili in campo e di essere capace di dare sostegno e grinta alle compagne di squadra, grazie al suo carattere risoluto e brioso, incassando così anche il sostegno dei tifosi che saranno di certo felici di vederla di nuovo in campo a vestire la maglia biancorossa.

“Dopo questo periodo di lockdown – conclude Elena – la voglia e il desiderio di ritornare in campo sono alle stelle. Nel frattempo vi auguro di trascorrere al meglio questa estate in attesa di vederci prestissimo al geodetico.”

Salva