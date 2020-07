Passaggio di campana al Lions Club di Modica

Alla presenza di numerosi soci Lions e Leo si è tenuto il tradizionale “passaggio della campana” del Lions Club di Modica tra il presidente uscente Marisa Giunta ed il neo presidente Luca Garaffa. Durante la cerimonia è stato conferito il settimo premio “Eccellenze della Contea di Modica” al fashion photographer modicano Federico Cannata, ormai divenuto di fama internazionale per una serie di collaborazioni importanti con artisti, stilisti, magazine internazionali, portando così in tutto il mondo il suo estro creativo e l’immagine di Modica. La presidente uscente Marisa Giunta ha tracciato un bilancio dei service svolti dal Lions Club di Modica da luglio 2019 allo scorso giugno anche nel periodo del Covid con particolare riguardo alle iniziative a favore dell’Ospedale Maggiore, contro i disagi giovanili ed all’installazione al belvedere di via S. Benedetto da Norcia di una riproduzione della città su ceramica realizzata dall’illustratrice Rosa Cerruto e dal ceramista Giovanni Cerruto. Sono stati consegnati il premio “Lion of the Year” al socio Rosario Peluso, una targa alla memoria del past president Vincenzo Giardina, e dei riconoscimenti ai soci Giuseppe Azzarelli, Carlo Scollo e Riccardo Zacco. Il presidente Luca Garaffa ha tracciato i punti salienti del programma del Lions Club Modica che prevede numerosi service nel territorio di Modica, Ispica e Pozzallo. Il consiglio direttivo in carica da luglio 2020 è così composto: Aurelio Boncoraglio (primo vice presidente), Giuseppe Mazza (secondo vice presidente), Laura Pisana (terzo vice presidente), Sonia Calabrese (segretario), Carlo Scollo (tesoriere), Agatino Accardi (cerimoniere) Giuseppe Azzaro (presidente comitato soci), Rosario Peluso (presidente comitato service), Pierpaolo Ruta (presidente comitato comunicazione),Silvio Iozzia (coordinatore LCIF), Mariangela Nigro (Leo Advisor) , Giuseppe Walter Buscema, Giuseppe Azzarelli, Riccardo Zacco, Andrea Caruso, Giovanni Ruta, Joselito Cannata.

