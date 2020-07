GRAFICA E COMUNICAZIONE: un percorso di studi innovativo

Quest’anno è stato fin ora caratterizzato da grandi e imponenti ondate di cose “nuove” e singolari nel loro genere, ma se per un attimo distogliessimo l’attenzione dal COVID19 e da tutto ciò che di negativo esso ha portato, potremmo accorgerci che tra le “novità” di quest’anno vi sono anche cose positive e delle quali poter esser orgogliosi.

È questo il caso dell’I.I.S. Archimede di Modica, che con grande orgoglio vanta i primi diplomati tecnici del corso Grafica e Comunicazione della Provincia.

Un indirizzo chiaramente attuale e al passo coi tempi, in grado di immettere nella società tecnici con innovative competenze, quali integrare conoscenze di informatica di base, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web e realizzare prodotti multimediali di tipo fotografico e audiovisivo. Il piano di studi, dettagliato e curato in ogni particolare, non è solo un corso nuovo e alternativo, bensì uno studio impegnativo caratterizzato da un’ampia analisi riguardante marketing, pubblicità e rispettiva influenza, progettazione grafica e del web, tecniche comunicative e perchè no, anche arte. Ogni materia d’indirizzo riveste un ruolo fondamentale per il percorso, le cui lezioni vengono spesso svolte in laboratori specifici e ben attrezzati all’interno dell’Istituto per permettere agli studenti una visione a 360° degli argomenti studiati. Durante l’anno scolastico, grande importanza viene inoltre affidata ai vari progetti proposti dalla scuola e ai quali gli studenti rispondono in modo positivo e volenteroso, esprimendo le loro idee e personalità.

Per il Preside e per i primi studenti iscritti al corso è stata una vera e propria sfida, che ha permesso a questi ultimi di sviluppare tecniche e passioni che fino a quel momento erano state un semplice hobby da coltivare.

L’avventura, per così dire, intrapresa cinque anni fa ha oggi raccolto i suoi migliori frutti vedendo diplomarsi studenti con il massimo dei voti e ottenendo un grande numero di iscrizioni durante questi primi anni.

Fieri di ciò, il Preside e la scuola tutta fanno un grande in bocca al lupo ai “maturi” appena diplomati per la costruzione di un brillante futuro perscorso di studi o di lavoro, e augurano agli studenti ancora in corso e ai nuovi iscritti una serena estate con l’auspicio di ritrovarsi tutti di nuovo a settembre tra i banchi di scuola.

Maria Virginia Consales

