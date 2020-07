Evade dai domiciliari. Ispica, arrestato rumeno

I Carabinieri della Stazione di Ispica sabato scorso hanno tratto in arresto in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari un cittadino rumeno già noto alle autorità per numerosi arresti. L’uomo, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari nella sua abitazione, è stato trovato dai Carabinieri in altra zona della cittadina e subito fermato e controllato. Al termine delle operazioni, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto Samson Vasile Benone, 37 anni, e posto lo stesso a disposizione del Pubblico Ministero di turno, Francesco Riccio. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa di giudizio. L’operazione ha mostrato l’aderenza sul territorio del dispositivo dell’Arma dei Carabinieri che ha garantito oltre 50 pattuglie nel fine settimana impiegando circa 100 uomini. In particolare, nella notte di sabato a Pozzallo sono state controllate numerose persone, e perquisiti diversi giovani, fornendo risposta pronta ed efficace alla richiesta di sicurezza di cittadini, garantendo adeguata cornice di sicurezza ai turisti che scelgono la costa modicana per le proprie vacanze.

