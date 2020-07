Ispica. Rete cittadina a Cartidduni per rilancio del quartiere

Per iniziativa dell’assessore Lino Quartarone, con delega a Cartidduni e Quartieri Storici – Rete e Coworking con le Agenzie Educative del Territorio, nasce una rete cittadina aperta formata ad oggi dal Comune, come ente capofila, dagli istituti scolastici di Ispica e da 11 associazioni. La sede logistica ed organizzativa è stata individuata nei locali dello spazio culturale “M° F.Iozzia”(ex Chiesetta della Sciabica). Sono stati arredati gli spazi interni con una sala cineforum e convention con 100 posti a sedere, uno spazio per i laboratori didattici per bambini e ragazzi, lo spazio coworking, wi-fi zone con fibra e l’impianto di videosorveglianza, trattandosi di un luogo destinato principalmente all’aggregazione giovanile.

