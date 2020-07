Idea liberale VIttoria chiede bonifica quartieri della città

Idea Liberale sollecita la Commissione straordinaria del Comune di Vittoria ad avviare, entrata nel vivo la fase più calda dell’estate, una bonifica e una pulizia straordinaria dei quartieri periferici. “Arbusti e abbandoni incontrollati di rifiuti – dice il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi – la fanno da padrone. Questa situazione di disagio ambientale, poi, determina il proliferare di zecche, topi e blatte. Soltanto con interventi specifici si può contenere un fenomeno estremamente spiacevole e che, tra l’altro, è la motivazione principale della mancanza di decoro. Nel quartiere Cicchitto, ad esempio, l’area dell’ex cooperativa Rinascita, nonostante le segnalazioni, non ha visto effettuato ancora alcun intervento di bonifica oltre alla auspicata messa in sicurezza del sito da parte dell’ente comunale. Le emergenze idriche, ambientali e sanitarie stanno stritolando la città e riteniamo che sia compito della Commissione straordinaria fornire risposte incisive e immediate ai cittadini”.

