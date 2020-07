Imminente avvio rimozione alghe al porticciolo di Donnalucata

L’ufficio tecnico del Comune di Scicli, Settore Ecologia, rende noto che è stata individuata la ditta per i lavori di rimozione delle alghe dal porticciolo di Donnalucata. Espletati gli adempimenti finalizzati alla consegna delle aree da parte della Capitaneria di Porto si procederà all’immediata rimozione. La tempistica prevista per l’allestimento del cantiere è per la prossima settimana.

Il rallentamento nelle operazioni a seguito del lockdown che ha di fatto bloccato tutti gli uffici competenti, anche quelli preposti al rilascio delle relative autorizzazioni.

Salva