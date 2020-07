Rimuovere le alghe dal porticciolo di Donnalucata

Rimuovere le alghe attraverso l’impiego degli opportuni mezzi meccanici, in modo tale da garantire nell’immediato l’uso del porticciolo di Donnalucata. Il Commissario Cittadino della Lega Scicli, Pierluigi Aquilino, interviene su una criticità che intacca pesantemente l’operatività della marineria donnalucatese, costretta a spostarsi a Scoglitti per l’impossibilità di usufruire del porticciolo di Donnalucata che risulta inalgato e quindi non utilizzabile. Non solo, oltre ad essere inalgato, il porticciolo è anche insabbiato. Per questo, la Lega Scicli chiede che venga impiegata, non appena sarà possibile, la draga, in modo tale da rimuovere la sabba depositata in loco e di ostacolo alla piena operatività del porticciolo. La rimozione delle alghe garantirebbe, almeno nell’immediato, un recupero della fruizione dell’area per l’attracco delle imbarcazioni e, altro aspetto importante, la fine del nauseante odore che si percepisce nella zona. Inoltre, ne gioverebbe anche l’immagine della borgata, poiché la vasta presenza delle alghe non può certo considerarsi un valido biglietto da visita per Donnalucata. Per questo, chiediamo alle autorità competenti di intervenire immediatamente almeno per rimuovere le alghe, in attesa di usufruire della draga per rimuovere la sabbia e prevenire un nuovo insabbiamento, così da ridare alla comunità di Donnalucata la possibilità di usufruire di una struttura importante come il porticciolo. La Lega, tramite il Commissario Aquilino, chiede anche che l’area venga tutelata su un piano ambientale, attraverso l’installazione dei “Seabin”, ovvero dei cestini galleggianti che appena immersi sono in grado di catturare 500 chilogrammi, circa 1,5 chili al giorno, di microplastiche, microfibre e altri rifiuti comuni, come i mozziconi di sigaretta, sospesi nell’acqua. Si tratta di strumenti molto diffusi in altre località marinare, soprattutto nei porti, ed a basso impatto economico ma dal grande contributo ecologico.

Sempre sul porticciolo di Donnalucata, segnaliamo che l’Onorevole Orazio Ragusa è riuscito ad ottenere, lo scorso 10 Giugno, l’approvazione a Palermo del progetto riguardante i lavori di manutenzione straordinaria dei fondali. In questo modo, sarà possibile avviare gli interventi, per l’importo complessivo di 300.000 euro, che, messi a disposizione dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione, garantiranno un sospiro di sollievo alla marineria locale e ai diportisti. Non solo, infatti il dragaggio dei fondali è il preludio per un più ampio progetto, ovvero la messa in sicurezza, grazie ai fondi della Protezione civile, pari a circa 3,8 milioni di euro. Fondi che sono stati destinati allo scopo da anni e che presto potranno essere utilizzati nella maniera più funzionale allo stesso progetto. Ciò detto, è evidente che in attesa della realizzazione di questi strategici ed importanti lavori, la rimozione della sabbia, tramite la draga, non può che essere l’unico mezzo per prevenire nuovi insabbiamenti. Senza dimenticare ovviamente la necessità immediata di rimuovere le alghe. La Lega Scicli continuerà a seguire da vicino la situazione del porticciolo di Donnalucata

