Prevenzione antincendio a Modica. 500 km di strade scerbate.

Tutte le strade di competenza comunale da Montesano a Maganuco sono state scerbate e ripulite da ogni detrito e sterpaglia. Con loro anche gli incroci, le rotatorie, aiuole spartitraffico e zone a verde. In pratica un’opera massiccia di prevenzione antincendio che ha ripulito ogni metro quadrato di superficie pubblica di competenza comunale. Ad esse si aggiungono anche i parchi di Cava Ispica e S.Giuseppe U Timpuni. “Al 30 giugno abbiamo completato questa immane opera di pulizia (circa 500 km di strade) per prevenire al massimo i rischi collegati agli incendi. Grazie alla convenzione stipulata con ben 11 aziende agricole siamo riusciti ad intervenire in maniera omogenea ovunque, rimuovendo tonnellate di sterpaglie potenzialmente pericolose soprattutto nella stagione calda ma rischiose anche per la normale circolazione stradale. Abbiamo ripulito zone piuttosto ampie come il Parco Archeologico di Cava d’Ispica e S.Giuseppe U Timpuni. Questa, a mio giudizio, è un’operazione che dovrebbe essere obbligatoria per tutti i Comuni d’Italia e che dovrebbe rientrare in qualsiasi piano di Protezione Civile in materia di protezione dagli incendi. Nel caso specifico di un territorio a forte vocazione turistica come il nostro, essa rappresenta anche un biglietto da visita per i turisti. Ringrazio gli addetti dell’ufficio manutenzioni che con passione seguono giornalmente tutti i lavori e le aziende che da anni si mettono a disposizione della comunità anche al di là del normale rapporto di lavoro per la cura del territorio, come è stato, ad esempio, in occasione delle calamità naturali che abbiamo fronteggiato negli ultimi anni”.

