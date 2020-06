100 Passi: “Modica ha bisogno di una legge come per Ibla”

“Modica è tutta una grande opera d’arte bisognosa di fondi speciali”. Lo sottolinea il Comitato Cento Passi il quale auspica che il neo assessore regionale alla Cultura non abbia fatto solo passerella e che si sia reso conto di un fatto semplice ma evidente, cioè che Modica necessita degli stessi benefici di cui dispone Ibla e Ragusa, più in generale, da decenni.

“Se Samonà vuole fare bene a Modica – il Comitato Cento Passi – che presenti subito una legge speciale per i finanziamenti a fondo perduto in favore del centro storico modicano.”

