Ku Fu. Modica, nuovi danni al Ristopub

Dopo una serata di lavoro, che ignoti vandali hanno danneggiato la porta d’ingresso del ristopub Ku Fu di Via Grimaldi a Modica. L’ennesimo atto vandalico in danno del locale gestito da Luca Stracquadanio, nel centro storico cittadino. Non è, infatti, la prima volta che il locale viene preso di mira. “Per l’ennesima volta ristorante distrutto senza un motivo – scrive in un post su Facebook il il titolare –. Avevo solo chiesto gentilmente di non fare casino. Omertosi”. In precedenza i vandali avevano distrutto sedie e tavoli, lasciati all’esterno.

