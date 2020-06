Maltrattamenti in famiglia, condannato un vittoriese

Fu il primo soggetto ad essere arrestato in provincia di Ragusa dopo le modifiche al reato di maltrattamenti in famiglia ed in materia di fasce sensibili: si tratta di un vittoriese di 34 anni ora condannato a un anno e 8 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale. La vittima era stata una donna, pure lei 34enne. La pubblica accusa aveva invocato la condanna dell’imputato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, esattamente un anno in più rispetto a quanto deciso dal giudice.

