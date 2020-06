Modica, ragazzini-vandali al parcheggio di Viale Medaglie d’Oro

Ragazzini di 13-14 anni che per ammazzare il tempo di un caldo pomeriggio d’estate si lanciano contro delle bottiglie di vetro. Quindi, non contenti, frantumano altre bottiglie e ne spargono i vetri sul selciato. La scena che ci è stata mandata riprende solo la parte finale dell’ordinario pomeriggio di noia ed è stata girata non in una triste periferia di una metropoli ma nel cuore del centro storico di Modica. Per la precisione nella zona del parcheggio di Viale Medaglie d’oro. Zona che nelle ultime settimane è stata teatro di risse, i cui residenti la sera sono preoccupati da quello che vedono dalle finestre. I cinque ragazzini dopo aver finito le “munizioni ” sono scomparsi sotto Viale Medaglie d’oro per continuare, probabilmente, le loro bravate all’interno del tunnel che passa sotto Corso Umberto

