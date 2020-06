“Siciliamagazine” in veste elegante…in distribuzione

In una veste elegante, è in distribuzione la rivista “Siciliamagazine”, diretta dalla collega Eleonora Sacco. Il nuovo magazine virtuale nasce in un periodo storico, dove ognuno può, nonostante le difficoltà, scaricarlo e leggerlo gratuitamente su qualsiasi dispositivo, pc, smartphone, tablet. La rivista presenta diverse tipologie di argomenti, dalla moda all’arte, dalla ristorazione alla salute, dalla politica alla vita.

“Cerco sempre di realizzare sogni impossibili – spiega Eleonora Sacco – e di avventurarmi in in situazioni complicate e belle da scoprire. Intendo trasmettere ai lettori la mia determinazione: quella di non perdere mai la speranza. Se si desidera fare qualsosa, basta crederci”.

