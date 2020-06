Pista ciclabile, previsto percorso dall’Irminio a Sampieri

Nelle giornate di ascolto al convento del Carmine, in cui l’amministrazione comunale, insieme al Politecnico di Milano sta ragionando con i cittadini sul futuro urbanistico della città, il tema della mobilità leggera e sostenibile è uno dei temi più discussi, anche alla luce del fatto che la giunta Giannone ha già inserito, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, la realizzazione di una pista ciclabile che attraversa tutta la fascia costiera sciclitana, e che dall’Irminio e da Playa Grande si ricongiunga al tratto di ciclabile già esistente sulla Sampieri-Marina di Modica.

“Nella visione d’insieme del territorio che il Comune sta prefigurando col Dipartimento d’architettura del Politecnico di Milano -spiega l’assessore Viviana Pitrolo– si stanno studiando diverse ipotesi di attraversamento ciclabile, che riguarderanno i centri abitati, e non solo. Nella consapevolezza che la possibilità di vivere in maniera “lenta” il paesaggio è un elemento di attrazione anche turistica”.

