A Pozzallo torna a sventolare la Bandiera verde

Anche quest’anno, per la sesta volta consecutiva, Pozzallo si fregia della Bandiera Verde, l’importante riconoscimento rilasciato da una giuria tecnica di pediatri alle località marine con spiagge a misura di bambini.

Sono stati, per il 2020, 144 i comuni a ricevere la Bandiera dei pediatri.

Alla cerimonia di consegna, avvenuta il 27 giugno ad Alba Adriatica, è stato delegato dal Sindaco a partecipare il Consigliere Comunale Franco Giannone che, da sempre, segue con particolare attenzione questa lodevole iniziativa.

E’ un riconoscimento che si aggiunge all’ottenimento della Bandiera Blu 2020 e contribuisce a fare di Pozzallo un polo di attrazione turistica noto in ambiti sempre più vasti.

“Questo doppio traguardo – afferma il Consigliere Comunale Franco Giannone – ci inorgoglisce e ci gratifica, perché raccogliamo i frutti dell’impegno che l’Amministrazione Comunale mette in campo e perché fa sì che Pozzallo sia tra le mete turistiche più apprezzate in Italia ed all’estero”.

