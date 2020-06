Furto e ricettazione. Vittoriese patteggia la pena

Tre anni e sei mesi di reclusione sono stati comminati ad un vittoriese di 44 anni accusato di furto aggravato, ricettazione e guida senza patente. L’uomo si è avvalso del rito del patteggiamento con l’assenso della pubblica accusa. L’accusa riguarda un’indagine della polizia avviata il 29 maggio dell’anno scorso dopo un furto in abitazione che fruttò un ingente bottino tra denaro e gioielli. L’imputato, che si è sempre detto estraneo ai fatti, era accusato anche di aver rubato da un’auto in sosta uno zaino contenente uno smartphone, soldi e documenti, e 2.500 euro da un centro scommesse. Infine l’imputato fu fermato alla guida di un ciclomotore risultato rubato e, in un’altra occasione, alla guida di una Fiat Multipla senza essere in possesso della patente.

Salva