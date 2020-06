Via a progetto definitivo Ragusa-Catania dalla Corte dei Conti

Avvenuta la registrazione del decreto Cipe sulla Ragusa-Catania. La Regione Sicilia annuncia la nomina di un commissario. “Siamo ben consapevoli – dice l’assessore Marco Falcone – di come la Regione Siciliana stia giocando un ruolo essenziale per un’opera che i cittadini attendono da decenni. Il Governo Musumeci, di fronte alle incertezze dei mesi scorsi, ha reagito facendosi trovare pronto e mettendo sul tavolo oltre 600 milioni di euro. Fondi subito disponibili e che finanziano un’infrastruttura, oggi da realizzare interamente con mano pubblica, che è destinata a riaccendere economia e lavoro nell’intera Sicilia orientale. Come più volte ha chiesto il presidente Nello Musumeci, adesso occorrerà strappare la Ragusa-Catania dalla palude delle lungaggini burocratiche, commissariando l’opera e applicando il modello del Ponte di Genova”.

