Ragusa. Sopralluogo alla Scuola dello Sport di Cassì e Piazza

Recuperare a valorizzare una struttura pubblica inutilizzata ed in stato di abbandono. E’ questo il motivo per il quale il sindaco Peppe Cassì ed il commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza hanno effettuato stamane in Contrada Selvaggio un sopralluogo presso la Scuola dello Sport.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Cassì – per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, lavorando per una Ragusa che sappia ritrovare e riqualificare i suoi spazi, spesso purtroppo poco sfruttati o addirittura del tutto in stato di abbandono. Dopo il via al recupero dell’impianto polivalente di via delle Sirene a Marina di Ragusa, un altro luogo di sport potrebbe presto essere rigenerato. Stamattina, infatti, ho effettuato un sopralluogo alla Scuola dello Sport insieme al commissario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza, e già nei prossimi giorni ci saranno novità importanti su questo sito dalle grandi potenzialità.

Abbiamo idee chiare e questo pomeriggio, nel corso dell’assemblea convocata con le forze del territorio per fare un punto sul percorso di crescita della nostra offerta universitaria, le condivideremo.

Sono i progetti strutturali, anche a medio e a lungo periodo, quelli che davvero possono far crescere una città”.