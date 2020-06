Va a Modica a trovare la fidanzata ma muore sulla via di ritorno

E’ stato consegnato ai familiari, dopo le formalità di rito, il corpo di Francesco Cavallaro, 45 anni, di Acireale, deceduto intorno alla mezzanotte di domenica a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Modica-Rosolini, in Contrada Finocchiara. L’uomo era a bordo di un motociclo Piaggio Runner con targa straniera. Il suo traguardo era di andare a trovare la sua ragazza, poi sarebbe rientrare nella sua città. Nell’abbordare una curva, probabilmente perchè sconosceva la strada e per l’alta velocità, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro e avrebbe fatto un volo di circa 30 metri. E’ deceduto sul colpo, nonostante, alcuni testimoni abbiamo cercato di soccorrerlo. Non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dell’ambulanza del 118. Era stato trasferito all’obitorio del Cimitero modicano. Sul posto i carabinieri della Stazione di Modica Modica. Il Pubblico Ministero, Monica Monego, ha aperto un fascicolo.