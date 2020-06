Nuovo importante acquisto per l’Egea PVT Modica

Il DS Giuliana Di Emanuele mette a segno un altro colpo vincente per la Egea Pro Volley Team Modica, ingaggiando la schiacciatrice senese Matilde Giardi.

“Sono molto felice di giocare la prossima stagione con la PVT Modica, mi hanno parlato molto bene sia della società che della città.”

Le prime parole di Matilde Giardi sono cariche di ottimismo e manifestano stima nei confronti della famiglia PVT.

“Mi sono confrontata con coach Scavino e con la dirigenza – continua la Giardi – prima di decidere di allontanarmi così tanto da casa; ma il progetto è interessante e credo sia un’ottima opportunità per la mia crescita a livello pallavolistico.”

Matilde Giardi, schiacciatrice ventitreenne toscana, cresciuta nel CUS Siena dalle giovanili fino al suo esordio, giovanissima, in B2, ha proseguito brillantemente la sua carriera passando per Vignola (B2), Castelfranco di Pisa (B1) fino alla scorsa stagione, che l’ha vista protagonista in B1 ad Acqui Terme.

Nel suo curriculum anche la vittoria di un campionato nazionale universitario di beach volley nel 2018.

Ci sarà da lavorare sodo per amalgamare il gruppo di giovanissime che coach Scavino, insieme al suo staff tecnico, terrà a battesimo per il prossimo campionato di B1. Ma l’entusiasmo e l’esperienza di certo non mancano, sia tra le file dei tecnici e dei dirigenti che delle atlete.

A tal proposito, Matilde Giardi dichiara: “Mi ritengo ancora giovane e penso di avere margini di miglioramento, quindi non vedo l’ora di poter tornare in palestra a lavorare!”

E in merito alla scelta di giocare il prossimo campionato a Modica, si dice emozionata per l’imminente esperienza siciliana: “è una bellissima terra – conclude -sono sicura che mi troverò bene.”