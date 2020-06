Razza a Ragusa. Dipasquale: “Si occupi dei pronto soccorso iblei”

“Sono sempre contento quando vedo un esponente del Governo regionale, chiunque sia in carica, fare visita a un territorio, figuriamoci quando si tratta della mia provincia. Anzi mi dispiace che dall’inizio di questa legislatura regionale l’assessore Razza sia venuto poche volte. Vorremmo però che l’assessore alla Sanità si ricordi della provincia di Ragusa anche per i servizi essenziali rivolti ai cittadini, come, per esempio, i pronto soccorso. In quelli della provincia di Ragusa mancano i medici e i nostri concittadini costretti a ricorrere alle loro cure devono attendere molte ore – a volte anche dieci – prima di essere visitati. Ecco, sarei ancora più contento se Razza trovasse il tempo anche per queste cose”. Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commenta l’odierna visita dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza in alcune città della provincia di Ragusa.