On. Nino Minardo: Sbarco a Pozzallo nelle prossime ore

Ci risiamo! Stanno arrivando a Pozzallo altre 67 persone, salvate a nord di Lampedusa. Donne e uomini nelle mani di gente senza scrupoli che di fronte alla mollezza delle nostre istituzioni, approfitta delle condizioni disperate di chi migra e fa soldi sulla pelle della povera gente.

Il governo di Roma, continua ad autorizzare sbarchi, denuncia l’Onorevole Nino Minardo, a vilipendere i Siciliani in una Regione che si avvicina a diventare covid free solo perché la sua Gente, è responsabilmente stata a casa quando doveva e continua ad evitare assembramenti e resse adesso. E così, mentre la Sicilia punta sul turismo per rilanciarsi, per il governo che continua a parlare tanto e a mantenere poco in termini di aiuti, resta sempre terra di approdo, con i rischi consequenziali. E la mia provincia, con il suo porto di Pozzallo, in particolare, conclude Minardo, è di nuovo sotto la spada di Damocle del rischio.