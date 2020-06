Pulizia aree verdi nello sciclitano. La chiedono due consiglieri

I Consiglieri comunali della lista ‘Enzo Giannone Sindaco’, Guglielmo Scimonello e Lorenzo Bonincontro, dopo le sollecitazioni ricevute nei giorni scorsi da diversi cittadini per la pulizia dell’intero territorio sciclitano, si fanno portavoce delle esigenze della comunità e del paese, ed invitano il Sindaco e l’Amministrazione ad intervenire per accelerare la procedura relativa allaconvenzionetra il Comune di Scicli con l’Ente di Sviluppo Agricolo per l’utilizzo dei mezzi meccanici agricoli e del personale addetto alla loro conduzione, per servizi e tutela sul territorio comunale, che riguarderanno la pulizia di torrenti e valloni, pulizia aree verdi e a rischio specifico di incendio, pulizia strade e sistemazione rampe di accesso agli arenili, posti all’interno del territorio comunale e nei borghi marinari.L’Esa metterà a disposizione del Comune i mezzi meccanici agricoli ed il personale stagionale addetto alla loro conduzione per l’attivitàdi scerbatura e di manutenzione del verde pubblico della cittadina e delle borgate estive. Tale importante attività effettuata dal Servizio di meccanizzazione agricola dell’Esa di Scicli, consentirà di ottimizzare e salvaguardare la pulizia del territorio nel periodo estivo, quando maggiore è la necessità di custodia e preservazione degli spazi pubblici.

“La convenzione con l’Esa – affermano i consiglieri Scimonello e Bonincontro – è un accordo proficuo e produttivo che ci permetterà di venire incontro alle esigenze del paese (specialmente dopo l’incendio sviluppatosi, circa un mese fa, in C.da Spinello, a Donnalucata, nella struttura dell’ex ‘Mercato del Fiore’), utilizzando i mezzi ed il personale dell’Ente Sviluppo Agricolo. Il Comune – continuano i consiglieri Scimonello e Bonincontro – oggi non è nelle condizioni di poter attivare autonomamente questi lavori e, quindi, ogni anno con l’arrivo della stagione estiva accogliamo a braccia aperte la possibilità di utilizzare la sinergia tra l’ESA e il Comune di Scicli, per fornire servizi a tutto il territorio con costi per la manodopera pari a zero. Auspichiamo, tuttavia – concludono Scimonello e Bonincontro – che, la nostra visione di farci portatori di interesse per la Comunità di Scicli, diventi molto presto una realtà operativa allo scopo precipuo direalizzare tutte le opereurgenti che interesseranno la città e le borgate marinare.”